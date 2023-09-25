В Карелии ищут мужчин в хорошей физической форме

Крепкие мужчины нужны для съемок фильма «Лихие».

В Карелии ищут крепких мужчин для съемок в фильме, сообщили в Телеграм-канале «Петрозаводск / Люди / Разное».

Съемочная группа кинопроекта «Лихие» ищет актеров массовки - мужчин в хорошей физической форме. Объявление опубликовала администрация Сортавальского поселения. Съемки пройдут 2, 5, 7 и 8 октября в Сортавальском и Лахденпохском районах.



Требование к актерам массовки одно — они должны быть старше 15 лет.

К заявке просят прикрепить селфи на уровне глаз без очков и головного убора, а также указать рост, размеры одежды и обуви, назвать город проживания и информацию о наличии авто.

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