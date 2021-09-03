В Карелии ищут мужчину, пропавшего без вести неделю назад

Житель поселка Березовка Кондопожского района пропал 30 августа.

Полиция разыскивает 57-летнего жителя поселка Березовка Валерия Ч., местонахождение которого не известно с 30 августа. Об этом сообщили в группе «Поиск людей в Карелии. ПСО Доброспас».

«Всех, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемого или видевших его после 30.08.2021, полиция просит сообщать значимые сведения по телефону: +79212273420, +79535299886», - говорится в сообщении.



Доброспас

Ранее сообщалось, в Карелии разыскивается без вести пропавший 82-летний мужчина.