В Карелии ищут мужчину, пропавшего два дня назад

Волонтеры просят помочь найти 49-летнего жителя Сортавальского района.
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил о пропавшем Руслане Богданове из поселка Хелюля Сортавальского района. С 23 июля его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 175 см, плотного телосложения, волосы светлые, глаза зеленые.
Одежда: футболка, темно-синие штаны, черные туфли.
Ранее сообщалось, в Прионежском районе 30-летний мужчина уехал на рыбалку и пропал.
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