В Карелии ищут мужчину, пропавшего два дня назад

Волонтеры просят помочь найти 49-летнего жителя Сортавальского района.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил о пропавшем Руслане Богданове из поселка Хелюля Сортавальского района. С 23 июля его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 175 см, плотного телосложения, волосы светлые, глаза зеленые.

Одежда: футболка, темно-синие штаны, черные туфли.

Ранее сообщалось, в Прионежском районе 30-летний мужчина уехал на рыбалку и пропал.