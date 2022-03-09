В Карелии ищут наркопритоны

На следующей неделе на территории республики стартует Общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!»

Первый этап общероссийской акции пройдет с 14 по 25 марта, рассказали в МВД Карелии. Управление по контролю за оборотом наркотиков в эти дни организует профилактические мероприятия совместно со специалистами других заинтересованных ведомств.

Во время акции жители города могут сообщить о местах хранения и сбыта наркотиков, о наркопритонах и людях, распространяющих наркотики по телефона 02 (с мобильного - 102).

Ранее полицейские арестовали членов банды, поставлявших крупные партии наркотиков в Карелию.