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Новости. Общество
18:20, 04 Июня 2018

В Карелии ищут перевозчиков на маршрут "Петрозаводск-Суоярви-Сортавала"

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Автобусный маршрут №512 "Петрозаводск – Суоярви – Сортавала" включен в перечень лотов открытого конкурса для перевозчиков, сообщили в Минтрансе Карелии.

Вопрос об организации непрерывного транспортного сообщения между карельской столицей и городами Суоярви и Сортавала обсуждался на оперативном совещании в правительстве республики.

По информации отдела транспорта Министерства по дорожному хозяйству транспорту и связи РК, регулярные автобусные рейсы из Петрозаводска в Сортавалу через Суоярви будут возобновлены, когда появится перевозчик, готовый обслуживать данный маршрут.

Возможность подать заявку на обслуживание рейсов "Петрозаводск – Суоярви – Сортавала" у перевозчиков будет в июне на третьем открытом конкурсе. На предыдущем конкурсе индивидуальный предприниматель, заявившийся на обслуживание этого маршрута, не был допущен к конкурсу из-за несоответствия требованиям представленной документации.

В Минтрансе обращают внимание на то, что автобусное транспортное сообщение между карельской столицей и населёнными пунктами Сортавальского района в настоящее время осуществляется по четырём маршрутам: "Петрозаводск – Олонец – Питкяранта – Сортавала", "Петрозаводск – Сортавала – Вяртсиля", "Петрозаводск – Колатсельга – Питкяранта – Сортавала" и "Петрозаводск – Колатсельга – Сортавала – Лахденпохья".

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