В Карелии ищут пропавшего без вести водителя внедорожника (ФОТО)

Полиция разыскивает пропавшего в Петрозаводске мужчину, сообщили в МВД Карелии.

В Петрозаводске сотрудники полиции разыскивают Вадима Юрьевича Е., 1974 года рождения.

Мужчина выехал 21 декабря из микрорайона Древлянка на автомобиле Mitsubishi Pajero серого цвета с государственным регистрационным знаком Н574АН 10, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Возможно, пропавший мог отправиться в Суоярвский район.

Всех, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать сведения по номеру телефона: 8 981 402 06 14.