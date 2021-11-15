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В Карелии ищут пропавшего без вести водителя внедорожника (ФОТО)

Новости. Общество
11:22, 22 Декабря 2021
фото: © МВД Карелии

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Полиция разыскивает пропавшего в Петрозаводске мужчину, сообщили в МВД Карелии.

В Петрозаводске сотрудники полиции разыскивают Вадима Юрьевича Е., 1974 года рождения.

Мужчина выехал 21 декабря из микрорайона Древлянка на автомобиле Mitsubishi Pajero серого цвета с государственным регистрационным знаком Н574АН 10, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Возможно, пропавший мог отправиться в Суоярвский район.

Всех, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать сведения по номеру телефона: 8 981 402 06 14.

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