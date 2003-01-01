В Карелии ищут пропавшего на рыбалке мужчину

В Медвежьегорском районе Карелии идут поиски 57-летнего Валерия Лазарева. Мужчина ушел на рыбалку 7 октября и не вернулся домой.

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» просит помощи в установлении местонахождения пропавшего. Известно, что он отправился на озеро Путкозеро и с тех пор не выходил на связь.

Приметы: рост 175 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза серые.

Одежда: коричневая камуфляжная куртка, серая кофта, бело-синяя тельняшка, черные брюки, зеленые с желтым сапоги, серая шапка.

Волонтеры проверяют возможные маршруты и места рыбной ловли на водоеме. Всех, кто может располагать информацией о местонахождении Валерия Лазарева, просят сообщить по телефонам: Валентина Астра 89814012673, Анастасия Тень 89535451922, а также по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Карелии на поиски пропавшего в Онежском озере рыбака отправились водолазы с видеокамерами.