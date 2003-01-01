В Карелии ищут пропавшего рыбака на Пертозеро

Мужчина ушел на рыбалку и не вернулся домой.

Спасатели Карелии начали поиски мужчины, который пропал во время рыбалки на озере Пертозеро в Кондопожском районе. Председатель Госкомитета по безопасности республики Олег Поляков рассказал, что рыбак 1957 года рождения ушел на рыбалку 19 августа и не вернулся домой. Его лодка была обнаружена в районе деревни Викшица Кондопожского района.

Для поисков пропавшего задействованы силы Карельской республиканской поисково-спасательной службы.

Олег Поляков напомнил,что с начала года на водоемах Карелии произошло 31 несчастный случай, в результате которых погиб 31 человек, включая четверых детей. Благодаря оперативной работе спасателей удалось спасти 19 человек.