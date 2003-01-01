Родные пропавших из Апатитов туристов рассказали, где могут быть их близкие

Семейная пара из Мурманской области была проездом в Карелии, с 6 августа о них ничего не известно.
Как рассказала «Столице на Онего» дочь пропавших, последний раз на связь родители выходили 6 августа. В этот день они должны были выехать домой в Апатиты.
— В последний раз они чинили машину в Лоухах. Далее неизвестно. Могли быть в таких местах: Пудожский район, Рагнукса, Куганавалок, — сообщила нашему изданию дочь пропавших.
Напомним, ранее о поисках сообщил отряд «ЛизаАлерт». По данным волонтеров, супружеская пара может находиться в Карелии. Они перемещаются на черном внедорожнике UAZ 3151 Hunter.
Приметы Светланы Гришачкиной: рост 160 см, плотное телосложение, русые волосы, голубые глаза. Дмитрий Гришачкин: рост 190 см, плотное телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза.
Сейчас, по данным волонтеров, идет инфопоиск, проверяют свидетельства родных, очевидцев. Контакты для информации: 8 (800) 700-54-52 (круглосуточно, бесплатно), 8 (921) 030-88-49 (инфорг Вера), 112 (экстренный номер).