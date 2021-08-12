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В Карелии ищут рыбака, который три дня назад вышел на лодке в Онежское озеро

Новости. Происшествия
11:45, 17 Августа 2021

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Житель Карелии пропал недалеко от села Деревянное Прионежского района.

О розыске вести пропавшего рыбака пишут в паблике «Поиск людей в Карелии. ПСО «Доброспас». Разыскивается Игорь П. 1975 г. р. Мужчина 14 августа вышел в Онежское озеро от СНТ «Сосновый бор» (12 км от села Деревянное) на лодке с мотором и с того момента его местонахождения неизвестно.

Был одет был в камуфляжный костюм.

Просьба всем, кто обнаружит указанную лодку или возможные вещи и рыболовные атрибуты, просим сообщить по тел. +79114036266.

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Комментарии

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David.
2021-08-17 11:52:35
Ктож на такой " лодке" в Онего выходит? Этож годится только для пруда!
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