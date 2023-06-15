В Карелии ищут тех, кто хочет поработать спасателем за 26 тысяч рублей

Вакансии спасателей остаются свободными в Карельской республиканской поисково-спасательной службе.

Карельская республиканская поисково-спасательная служба набирает спасателей, которые должны быть постоянно готовы к проведению спасательной операции и ликвидации ЧС, пишет «МК в Карелии».

Желающие получить такую работу будут трудиться 5 дней в неделю, с понедельника по пятницу, с 8.30 до 17.00. Оформят всех по Трудовому кодексу, предоставят соцпакет и зарплату в 26 тысяч 800 рублей.

Какие требования предъявляют к спасателям, знает «Московский комсомолец в Карелии».