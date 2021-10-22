В Карелии ищут виновных в несчастном случае на деревообрабатывающем предприятии

В Сегеже пострадал рабочий деревообрабатывающего предприятия, возбуждено уголовное дело.

В Сегеже возбуждено и расследуется уголовное дело по факту нарушения техники безопасности, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью рабочему, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 10 августа рабочий деревообрабатывающего предприятия в ходе выполнения работ получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее сообщалось, в Карелии возбуждено уголовное дело после гибели рабочего от удара током.