890x80
Реклама
Продолжится ли рост цен на недвижимость?
11.02.2022 17:01
«Мясо собирали по всей округе»: на ралли в Карелии автомобиль вылетел с трассы (ВИДЕО) 3
11.02.2022 15:13
«Камаз» встал «на дыбы» на дороге в Петрозаводске (ФОТО) 2
11.02.2022 15:27
Министр строительства Карелии защитил диплом инженера 11
11.02.2022 14:15
МФЦ Карелии будет принимать посетителей в порядке «живой» очереди 1
11.02.2022 17:40

В Карелии ищут волонтеров для работы в соцсетях

Новости. Общество
10:42, 12 Февраля 2022
фото: поисковый отряд "Доброспас"

Новости партнеров

Объединение добровольцев для поиска и спасения людей в Петрозаводске и Карелии «Доброспас» объявило о наборе волонтеров.

Для развития информационной поддержки в районах республики «Доброспас» приглашает к сотрудничеству в свою инфогруппу людей, активных в социальных сетях.

«Задача волонтера – быстрое распространение поисковых ориентировок в группах соцсетей своем районе Карелии. Будем рады новым, активным добровольным помощникам», - пишут поисковики в своем паблике.

Как стать волонтером, можно узнать у командира отряда поисковиков Алексея Глушкова.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2022-02-12 11:36:55
Ищут людей для поиска людей.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.02.2022, 14:16
Заслуженный врач Карелии, эпидемиолог Александр Гаврилов: Никаких походов в поликлинику
08.02.2022, 07:25
Администрация Петрозаводска намерена отказать в разрешении на строительство 26-этажного небоскреба на месте магазина «Шанс»
07.02.2022, 13:20
Жительница Петрозаводска задушила своего новорожденного ребенка
10.02.2022, 14:32
Власти Петрозаводска не могут запретить строительство небоскреба на набережной Варкауса
07.02.2022, 16:54
Мэр Петрозаводска рассказал о бармене Валере и для чего может быть сто грамм
08.02.2022, 15:12
Неизвестный предложил мэру Петрозаводска более миллиона долларов за «подтвержденную жертву»

Аналитика

11.02.2022 12:08
Обществоведение
«Канализацией пользуются как мусоропроводом»
На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации Петрозаводска обсудили причины аварий на сетях водопровода и канализации и дали оценку работе коммунальных служб при ликвидации последствий.
Старое сменяется новым 9
09.02.2022 17:11
«Проведение капитального ремонта троллейбусного депо нецелесообразно» 15
09.02.2022 09:00
«Люди перестали думать, когда это закончится» 19
08.02.2022 16:06
«Самое главное в нашей работе – не строить воздушных замков» 5
08.02.2022 12:09
Вся аналитика

Чтиво

11.02.2022 19:13
Частная жизнь
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой» 2
Известный карельский предприниматель Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз.
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 3
10.02.2022 15:14
Лучшая сотня «Петровича»
07.02.2022 17:00
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»