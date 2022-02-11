В Карелии ищут волонтеров для работы в соцсетях

Объединение добровольцев для поиска и спасения людей в Петрозаводске и Карелии «Доброспас» объявило о наборе волонтеров.

Для развития информационной поддержки в районах республики «Доброспас» приглашает к сотрудничеству в свою инфогруппу людей, активных в социальных сетях.

«Задача волонтера – быстрое распространение поисковых ориентировок в группах соцсетей своем районе Карелии. Будем рады новым, активным добровольным помощникам», - пишут поисковики в своем паблике.

Как стать волонтером, можно узнать у командира отряда поисковиков Алексея Глушкова.