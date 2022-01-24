В Карелии ищут волонтеров на лыжный фестиваль

Открыт прием заявок от волонтеров на фестиваль KareliaSkiFest 6.0

С 19 по 26 февраля в столице Карелии пройдет масштабный фестиваль зимних видов спорта KareliaSkiFest 6.0. Праздник спорта и здорового образа жизни соберет более 3000 гостей и 1000 участников из 120 городов России, сообщается на сайте регионального правительства.

В программе KareliaSkiFest: лыжные гонки на 3, 10, 25 и 50 км, ночная лыжная гонка на 16 км, детские старты, гонки на собачьих упряжках, зимние забавы и полевая кухня.

Организаторы приглашают активных и ответственных волонтеров, которые хотят проявить себя и принять участие в организации спортивного мероприятия такого уровня. До 1 февраля жители республики могут подать заявку, чтобы присоединиться к дружной команде KareliaSport.

Зарегистрироваться можно здесь.