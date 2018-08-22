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Новости. Общество
12:17, 22 Августа 2018

В Карелии ищут волонтеров на посадки деревьев

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Команда проекта по восстановлению и сохранению лесов PosadiLes и Движение ЭКА приглашают жителей Карелии принять участие в посадках деревьев этой осенью.

Посадки будут организованы в нескольких российских регионах для восстановления пострадавших от пожаров лесов.

В посадках можно принять участие в качества волонтера либо организатора в своем регионе. Для этого необходимо зарегистрироваться на nash.posadiles.ru и заполнить анкету. После этого команда сервиса вышлет необходимые инструкции и приглашение на посадки в тех регионах, где они пройдут в сентябре и октябре. Молодые деревья будут высажены на территориях, специально подготовленных местными лесничествами, которые будут осуществлять последующий уход за саженцами.

Сейчас на сайте PosadiLes.ru идет сбор средств на покупку саженцев и организацию посадок. Любой желающий может выбрать определенное количество деревьев и внести взнос на их посадку либо подписаться на ежемесячный платеж.

"В России в этом году пожарами пройдено уже более 10 миллионов гектар леса. Иногда кажется, что волонтерские посадки не смогут изменить ситуацию и восполнить потери, однако большое складывается из малого и ценно каждое посаженное дерево. В деле сохранения лесов важен вклад каждого из нас", - отмечает директор движения ЭКА Елена Горохова.

Любой житель Карелии может зарегистрироваться как волонтер и участвовать в посадках деревьев, тем самым сохраняя карельские леса и восстанавливая природное равновесие в мире.

Движение ЭКА – межрегиональная экологическая общественная организация, которая действует с 2010 года.

Проект PosadiLes.ru был запущен движением ЭКА в 2015 году. Его создатели более 8 лет занимаются лесовосстановлением. Силами волонтёров было посажено более 10 миллионов саженцев в 47 регионах России, создано 5 тысяч школьных питомников.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-08-22 12:55:40
"По небу тучи бегают,
дождями сумрак сжат,
под старою телегою
рабочие лежат".
В.Маяковский.
Когда чернорабочие будут заниматься своей черной, земляной работой? Сажать деревья, убирать мусор, как им положено, целый рабочий день. Строить город-сад. Вот тут, Беня, тоже должно быть цифровое планирование. А то распустили всех "добренькие" начальники, а по-сути бездари неспособные. Никто не знает, не планирует и не управляет чернорабочими. Сколько их должно быть? Инструктировать и принимать работу, увольнять и отдавать под суд за лентяйство. Вот где собака зарыта. А вы все о каких-то глупых правах талдычите.
User
2018-08-22 12:28:21
Лесхозы кончили, теперь ищут волонтеров! "Эффективный менеджмент", однако.
Кирюха непутёвый
2018-08-22 12:21:52
ОНФ и профсоюзы подтяните , без дела маются . Со временем едросов пришлём , на исправительные работы . :)
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