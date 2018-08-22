В Карелии ищут волонтеров на посадки деревьев

Команда проекта по восстановлению и сохранению лесов PosadiLes и Движение ЭКА приглашают жителей Карелии принять участие в посадках деревьев этой осенью.

Посадки будут организованы в нескольких российских регионах для восстановления пострадавших от пожаров лесов.

В посадках можно принять участие в качества волонтера либо организатора в своем регионе. Для этого необходимо зарегистрироваться на nash.posadiles.ru и заполнить анкету. После этого команда сервиса вышлет необходимые инструкции и приглашение на посадки в тех регионах, где они пройдут в сентябре и октябре. Молодые деревья будут высажены на территориях, специально подготовленных местными лесничествами, которые будут осуществлять последующий уход за саженцами.

Сейчас на сайте PosadiLes.ru идет сбор средств на покупку саженцев и организацию посадок. Любой желающий может выбрать определенное количество деревьев и внести взнос на их посадку либо подписаться на ежемесячный платеж.

"В России в этом году пожарами пройдено уже более 10 миллионов гектар леса. Иногда кажется, что волонтерские посадки не смогут изменить ситуацию и восполнить потери, однако большое складывается из малого и ценно каждое посаженное дерево. В деле сохранения лесов важен вклад каждого из нас", - отмечает директор движения ЭКА Елена Горохова.

Любой житель Карелии может зарегистрироваться как волонтер и участвовать в посадках деревьев, тем самым сохраняя карельские леса и восстанавливая природное равновесие в мире.

Движение ЭКА – межрегиональная экологическая общественная организация, которая действует с 2010 года.

Проект PosadiLes.ru был запущен движением ЭКА в 2015 году. Его создатели более 8 лет занимаются лесовосстановлением. Силами волонтёров было посажено более 10 миллионов саженцев в 47 регионах России, создано 5 тысяч школьных питомников.