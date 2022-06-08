В Карелии ищут злостную алиментщицу, скрывающуюся от суда

Полиция разыскивает жительницу Пряжинского района, обвиняемую в неуплате алиментов ребенку.

По сообщению МВД Карелии, в Прионежском районе разыскивается Виктория Г. 1987 года рождения. Женщина обвиняется в неуплате родителем без уважительных причин в нарушение решения суда. Зарегистрирована в поселке Сяпся Пряжинского района. Скрывается от суда.

«Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщить по телефонам: 8 911 403 62 66, 8 8142 57 96 16 или 02 (с мобильного — 102). Конфиденциальность гарантируется», — говорится в сообщении ведомства.