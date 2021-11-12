В Карелии истекающий кровью рыбак добрался до берега и умер

Рыбалка на озере Сегозеро закончилась убийством, 61-летнего обвиняемого ждет суд.

В Медвежьегорском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 61–летнего мужчины, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, в мае обвиняемый вместе с потерпевшим находились на рыбалке на острове Сандальский озера Сегозеро. Между мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них решил убить обидчика и ударил его несколько раз ножом. Потерпевший сумел переправиться на материк, чтобы обратиться за медпомощью, но умер на берегу.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее следователи Карелии раскрыли убийство, совершенное 13 лет назад.