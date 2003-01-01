В Карелии из горящего здания эвакуировали бочки с неизвестной жидкостью

В охваченном огнем строении обнаружили шесть бочек и два газовых баллона.
Вчера вечером в деревне Важинская Пристань Пряжинского района произошел серьезный пожар. Загорелось строение площадью 50 квадратных метров. Об этом сообщили в Госкомитете по безопасности.
На место выехали пожарные расчеты из поселков Пряжа и Матросы. Были задействованы четыре спасателя и одна пожарная машина. Пожарные эвакуировали с места происшествия шесть бочек с неизвестной жидкостью и два газовых баллона.
Пожар начался в 20:34, а к 21:34 его полностью потушили. Обошлось без пострадавших. Причины возгорания сейчас устанавливаются.
