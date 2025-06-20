В Карелии из-за ДТП с трактором пострадал человек

Человек пострадал на трассе «Петрозаводск-Суоярви», где столкнулись автомобиль и трактор.

Вчера, 7 июля, вечером в 21:08 в Пряжинском районе сообщили о лобовом столкновении легковушки с трактором, в котором пострадал человек. Как рассказали в Госкомитете по безопасности, ДТП произошло на 24 км трассы «Петрозаводск — Суоярви».

По предварительным данным, спустя семь минут на место приехали спасатели дежурного караула поселка Чална. Для предотвращения возгорания они отключили аккумуляторную батарею и собрали информацию о произошедшем. Пострадавшего передали медикам.