В Карелии из-за ДТП с трактором пострадал человек

Человек пострадал на трассе «Петрозаводск-Суоярви», где столкнулись автомобиль и трактор.
Вчера, 7 июля, вечером в 21:08 в Пряжинском районе сообщили о лобовом столкновении легковушки с трактором, в котором пострадал человек. Как рассказали в Госкомитете по безопасности, ДТП произошло на 24 км трассы «Петрозаводск — Суоярви».
По предварительным данным, спустя семь минут на место приехали спасатели дежурного караула поселка Чална. Для предотвращения возгорания они отключили аккумуляторную батарею и собрали информацию о произошедшем. Пострадавшего передали медикам.
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