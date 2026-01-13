В Карелии из-за нарушений правил обгона за год погибли 11 человек

В прошлом году на дорогах Карелии из-за нарушений нарушение правил обгона и выезда на встречную полосу произошло 62 аварии.
По данным Госавтоинспекции, в результате этих опасных маневров погибли 11 человек, еще 113 получили травмы различной степени тяжести.
Напомним, в конце минувшего года на трассе в Карелии произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. Водитель ВАЗ-2107, двигавшийся со стороны Беломорска в сторону Сегежи, при совершении обгона не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с микроавтобусом. В результате погиб пассажир автомобиля ВАЗ-2107.
В ведомстве призвали водителей выбирать безопасную скорость и не совершать обгон в тех местах, где он запрещен правилами дорожного движения.