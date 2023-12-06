В Карелии из-за опасности затопления ввели режим повышенной готовности

Состоялось экстренное совещание специалистов Минприроды и Госкомитета ОЖ и БН.

Из-за резкого понижения температуры и столь же резкого повышения уровня воды в реках состоялось экстренное совещание представителей Государственного комитета республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения и специалистов Министерства природных ресурсов и экологии.

Как уточнили в Госкомитете, из-за повышения уровня воды в реках Прионежского, Пряжинского и Беломорского районов, силы и средства подведомственных учреждений были приведены в режим повышенной готовности с 07 декабря 2023 года до особого распоряжения.

Кроме того, специалисты подразделения разминирования и взрывных работ были направлены в Беломорск. Там необходимо будет взорвать лёд, чтобы исключить подтопление прибрежных участков.

Специалиста ежедневно мониторят уровень воды на участках рек, представляющих угрозу затопления в районах Карелии. В Госкомитете контролируют ситуацию.