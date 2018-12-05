В Карелии из-за оптимизации могут уволить предпенсионеров

Управление труда и занятости республики призывает органы местной власти в районах тщательнее контролировать процессы оптимизации бюджетной сферы, в результате которых могут пострадать предпенсионеры.

На сегодняшний день, по данным, которые работодатели предоставляют в службы занятости, планируется высвобождение 130 работников-предпенсионеров, из которых 93 человека- это работники бюджетной сферы.

Борисов обратился к представителям местного самоуправления в районах с предложением проводить оптимизацию "взвешенно", отдавая отчет о ее последствиях.

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