В Карелии из-за оптимизации могут уволить предпенсионеров

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Управление труда и занятости республики призывает органы местной власти в районах тщательнее контролировать процессы оптимизации бюджетной сферы, в результате которых могут пострадать предпенсионеры.
На сегодняшний день, по данным, которые работодатели предоставляют в службы занятости, планируется высвобождение 130 работников-предпенсионеров, из которых 93 человека- это работники бюджетной сферы.
Борисов обратился к представителям местного самоуправления в районах с предложением проводить оптимизацию "взвешенно", отдавая отчет о ее последствиях.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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