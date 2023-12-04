В Карелии из-за ОРВИ и гриппа закрыли 90 классов в 31 школе

На прошлой неделе с ОРВИ госпитализировали 46 человек, с внебольничной пневмонией - 70 человек.
В Роспотребнадзоре Карелии привели статистику заболеваемости вирусными инфекциями за прошедшую неделю, с 27 ноября по 3 декабря.
Так, на минувшей неделе в республике зарегистрировали 5542 случая заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. Заболеваемость ОРВИ — на уровне эпидемического порога (-1,05%).
В Петрозаводске за неделю зафиксировали 2748 случаев заболевания ОРВИ. Показатель заболеваемости ниже эпидпорога на 10,48%.
Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом на прошлой неделе в Карелии закрыли 90 классов в 31 школе.
Специалисты выявили в республике 462 случая заболевания COVID-19 — это на 101 случай больше, чем на позапрошлой неделе.
За прошедшую неделю с диагнозом ОРВИ было госпитализировано 46 человек — это на 21 случай больше, чем за неделю до этого.
Кроме того, в республике зарегистрировали 164 случая внебольничной пневмонии, что ниже среднего показателя на 16,5%.
С диагнозом внебольничная пневмония на минувшей неделе госпитализировали 70 человек — это на 5 случаев меньше, чем за неделю до этого.
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