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В Карелии из-за ОРВИ и гриппа закрыли 90 классов в 31 школе

Новости. Общество
18:00, 04 Декабря 2023
фото: © komamur / istockphoto

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На прошлой неделе с ОРВИ госпитализировали 46 человек, с внебольничной пневмонией - 70 человек.

В Роспотребнадзоре Карелии привели статистику заболеваемости вирусными инфекциями за прошедшую неделю, с 27 ноября по 3 декабря.

Так, на минувшей неделе в республике зарегистрировали  5542  случая заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. Заболеваемость ОРВИ  — на уровне эпидемического порога (-1,05%). 

В Петрозаводске за неделю зафиксировали 2748 случаев заболевания ОРВИ. Показатель заболеваемости ниже эпидпорога на 10,48%.

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом на прошлой неделе в Карелии закрыли 90 классов в 31 школе.

Специалисты выявили в республике 462  случая  заболевания COVID-19 — это на 101 случай больше, чем на позапрошлой неделе. 

За прошедшую неделю с диагнозом ОРВИ было госпитализировано 46 человек — это на 21 случай больше, чем за неделю до этого.

Кроме того, в республике зарегистрировали 164  случая внебольничной пневмонии, что ниже среднего показателя на 16,5%.

С диагнозом внебольничная пневмония на минувшей неделе  госпитализировали 70 человек — это на 5 случаев меньше, чем за неделю до этого.

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