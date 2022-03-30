В Карелии из-за санкций в режим простоя выведены 260 работников

В республиканском управлении труда и занятости утверждают, что на промышленных предприятиях простоев нет.

В Карелии не предвидится массовых высвобождений работников из-за международных санкций, введенных в отношении России. Об этом заявила руководитель республиканского управления труда и занятости Елена Фролова, выступая 5 апреля на брифинге, где обсуждалась ситуация с безработицей в регионе. По словам Фроловой, те работодатели, которые были так или иначе зависимы от санкций, уже «переформатировали свою деятельность».

«На сегодняшний день у нас в режиме простоя или неполного рабочего времени находятся чуть более трехсот человек, 260 из них – именно из-за санкционного давления. Это работники «Макдоналдса», это работники некоторых магазинов брендовой одежды, которые заявили о приостановке своей деятельности в Российской Федерации. Но эти работодатели пользуются своим правом трехмесячной аренды в торговых центрах, бизнес свой сворачивать не собираются, их работники выведены в режим простоя с полным сохранением денежного содержания», – сказала руководитель республиканского управления труда и занятости.

На вопрос «Столицы на Онего», затронул ли режим простоя карельскую промышленность, Елена Фролова категорически ответила: «Нет, нет простоев на промышленных предприятиях».