В Карелии из-за шквалистого ветра без света остались крупные поселки

В Карелии из-за шквалистого ветра энергетики ввели режим повышенной готовности.

В Карелии со вчерашнего вечера установилась близкая к штормовой погода. Сильный ветер уже повредил электроснабжение ряда крупных поселков Карелии. Как рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе «Прионежской сетевой компании», по данным на 15:15, без света остаются поселки Ладва, Деревянное, Шуйская Чупа, Косалма, Урозеро, частично Бесовец и СНТ в Прионежском районе, Бараний берег, Федотово и Сигово в Медвежьегорском районе, Эльмус и Суна в Кондопожском районе, Чупа в Лоухском районе. Также, по нашим данным, света нет в Новой Вилге. Оперативные бригады уже работают над устранением последствий непогоды.

В связи с непогодой Россети Северо-Запад в настоящий момент работают в режиме повышенной готовности. По данным компании, 70 аварийных бригад и 337 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 71 дизельный генератор общей мощностью 3,76 МВт в случае необходимости обеспечит резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Прогнозируется, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до завтрашнего дня.