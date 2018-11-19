В Карелии из-за сигареты вспыхнул пожар

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Пожар произошел в Питкяранте накануне вечером, сообщили в МЧС Карелии.
В воскресенье, 18 ноября, в 20.39 пожарно-спасательные подразделения Питкярантского района привлекались для ликвидации пожара в жилом доме на ул. Парковой, 7.
В 20.50 пожар ликвидировали.
Эвакуировали пять человек. Одного из них выводили с использованием кислородной маски.
Причина пожара - неосторожность при курении.
Погибших и пострадавших нет. Виновные устанавливаются.
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