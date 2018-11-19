В Карелии из-за сигареты вспыхнул пожар

Пожар произошел в Питкяранте накануне вечером, сообщили в МЧС Карелии.

В воскресенье, 18 ноября, в 20.39 пожарно-спасательные подразделения Питкярантского района привлекались для ликвидации пожара в жилом доме на ул. Парковой, 7.

В 20.50 пожар ликвидировали.

Эвакуировали пять человек. Одного из них выводили с использованием кислородной маски.

Причина пожара - неосторожность при курении.

Погибших и пострадавших нет. Виновные устанавливаются.