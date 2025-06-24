В Карелии из-за упавшего во время шторма дерева пострадала женщина

Непогода бушевала 4 июля в Сортавальском округе.
Так, на 254 км автодороги упало дерево, в результате пострадала женщина, повреждены два автомобиля, рассказал глава округа Сергей Крупин.
На линиях электропередач были зафиксированы обрывы. Сотрудники ЗКС и ПСК оперативно устраняли неисправности.
Во время шторма специалиасты советуют убирать транспорт из-под деревьев и избегать подхода к порванным кабелям.
Фото: https://vk.com/id838449689
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