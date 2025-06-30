В Карелии из-за выпускных стали чаще кататься на лимузинах

В первой половине июня чаще всего люди арендовали автомобили BMW.

В сезон выпускных и свадеб в Карелии резко вырос спрос на аренду лимузинов и премиальных автомобилей. Эту тенденцию зафиксировали Авито аналитики.

Самый заметный скачок был в начале месяца, с 1 до 18 июня. Интерес к аренде автомобилей вырос в 7 раз по сравнению с мартом этого года, а аренда лимузинов выросла в 9 раз.

Среди Лимузинов лидируют Cadillac, например, лимузины DeVille или модели на базе внедорожников Escalade. Среди премиальных автомобилей лидируют BMW и Mercedes-Benz. При этом средняя цена аренды лимузинов снизилась на 16%, до уровня 6900 рублей в сутки, а средняя цена на аренду автомобилей в среднем 7770 рублей в сутки.