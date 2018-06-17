В Карелии из-за взрывных работ перекроют трассу "Кола" на два часа

По теме
Загрузка...
Управление автодороги "Кола" предупреждает водителей и туристов о перекрытии движения по трассе в Кемском районе.
Управление информирует о том что, на объекте "Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-21 "Кола" км 869 — км 889 в Кемском районе Республики Карелия 18 июня с 16:00 до 18:00 будут проводиться буровзрывные работы на участках км 870 — км871, км 877 — км 879 автодороги Р-21 "Кола" с кратковременным перекрытием движения для всех транспортных средств.
По теме
Выбор читателей
14.06.2018, 22:00
11.06.2018, 09:43
15.06.2018, 20:46
15.06.2018, 19:06
12.06.2018, 12:00
14.06.2018, 13:39
Аналитика
15.06.2018 14:57
Обществоведение
Дом №16 по улице Державина, признанный администрацией Петрозаводска аварийным и опасным для проживания, до сих пор не расселен.
13.06.2018 15:41
08.06.2018 12:43
08.06.2018 09:51
07.06.2018 12:08
Чтиво
14.06.2018 10:00
Без политики
Специалисты "ПКС-Водоканал" привезли главный приз с престижного конкурса профессионального мастерства.
13.06.2018 11:48
08.06.2018 09:59
06.06.2018 14:19
Медиа
15.06.2018 11:06
Опрос
Как сборная России по футболу выступит на ЧМ-2018?
Комментарии