В Карелии из-за взрывных работ перекроют трассу "Кола" на два часа

Управление автодороги "Кола" предупреждает водителей и туристов о перекрытии движения по трассе в Кемском районе.

Управление информирует о том что, на объекте "Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-21 "Кола" км 869 — км 889 в Кемском районе Республики Карелия 18 июня с 16:00 до 18:00 будут проводиться буровзрывные работы на участках км 870 — км871, км 877 — км 879 автодороги Р-21 "Кола" с кратковременным перекрытием движения для всех транспортных средств.