В Карелии изменили ограничения из-за коронавируса по посещению и оплате детских садов

Внесены изменения в распоряжение главы Карелии, которое обеспечивает санитарно-эпидемиологическое благополучие жителей республики.

В связи с улучшением эпидситуации в Карелии продолжается постепенная отмена ограничений, введенных распоряжением главы республики №127-р.В минувшую пятницу, 11 марта, отменен пункт, который предполагал свободное посещение детских садов и невзимание родительской платы в случае принятия родителями решения о свободном посещении. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

«Теперь родительская плата во всех детских садах взимается в обычном порядке. Отметим, что учредитель детского сада сам устанавливает порядок и сроки такой платы. Например, он может не взимать её в летние месяцы, во время отпуска родителя, болезни ребенка и по другим уважительным причинам, которые можно подтвердить соответствующими документами», - говорится в сообщении.

В правительстве Карелии напомнили, что для материальной поддержки семей с детьми дошкольного возраста федеральным законодательством предусмотрена выплата компенсации родителям в зависимости от среднего размера родительской платы: не менее 20 процентов на первого ребенка, не менее 50 процентов – на второго ребенка, не менее 70 процентов – на третьего ребенка и последующих детей. По вопросу получения такой компенсации нужно обращаться к руководителю детского сада.

Ранее Артур Парфенчиков отменил ряд «коронавирусных» ограничений в Карелии.