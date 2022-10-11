В Карелии изменился междугородний автобусный маршрут

Новая остановка появилась на одном из маршрутов на юге Карелии.

В официальном паблике ГУП РК «Карелавтотранс» сообщили об изменении маршрута № 522 «Петрозаводск — Суоярви», отправляющегося из Петрозаводска в 07.05 и в 14.15.

На маршруте появилась новая остановка «Станция Суоярви-1», расположенная возле железнодорожной станции Суоярви. Новая остановка станет конечной на маршруте.

Автобусы будут прибывать на нее в 9.35 и в 16.35 соответственно. Отправляться на маршрут в Петрозаводск транспорт будет в 10.25 и в 17.55.

В «Карелавтотрансе» уточнили, что остановка на автобусной станции в Суоярви сохранится.