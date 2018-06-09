В Карелии изменится расписание пригородных поездов

Изменения вступают в силу с 19 июня.

Северо-Западная пригородная пассажирская компания информирует пассажиров об изменении расписания движения пригородных поездов в Петрозаводском регионе Октябрьской железной дороги с 19 июня.

Не будут курсировать с 19 июня по 25 сентября: п. № 6656 Суккозеро – Лендеры (по субботам); п. № 6655 Лендеры – Суккозеро (по воскресеньям).

С 26 сентября 2018 года: п. № 6657 Лендеры – Суккозеро (по вторникам); п. № 6656 Суккозеро – Лендеры (по вторникам).

Назначаются с 19 июня по 25 сентября: п. № 6657 Лендеры – Суккозеро (по вторникам); п. № 6656 Суккозеро – Лендеры (по вторникам).

С 26 сентября 2018 года: п. № 6655 Лендеры – Суккозеро (по четвергам и воскресеньям); п. № 6656 Суккозеро – Лендеры (по субботам).

Пассажиров призывают следить за расписанием движения пригородных поездов на станциях и вокзалах, а также на сайте АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" www.ppk-piter.ru.