В Карелии январь обещает быть холоднее обычного

Гидрометцентр России сделал предварительный прогноз погоды на Северо-Западе в январе.
По прогнозу Гидрометцентра России, январь 2026 года в целом по стране будет близок к климатической норме. Однако в Карелии и ряде других регионах северо-запада среднемесячная температура воздуха ожидается ниже обычных значений.
Научный руководитель ведомства Роман Вильфанд отметил, что на европейской части страны средняя температура января будет около средних многолетних показателей. Исключением станут Карелия, Ленинградская, Псковская, Новгородская и Калининградская области, где январский холод может оказаться сильнее привычного.
В азиатской части страны температура в основном также будет соответствовать норме. Теплее обычного обещает быть январь на юго-западе Сибири — в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, на юге Красноярского края и в республиках Хакасия, Тыва и Алтай.
Что касается осадков, то на большей части европейской территории, включая северо-запад, их количество прогнозируется больше нормы. В азиатской части страны осадки распределятся неравномерно: на севере Красноярского края и западе Якутии ожидается их дефицит, а на юге Сибири, в Хабаровском крае, на Камчатке и Чукотке — избыток.
Ранее Вильфанд уже прогнозировал, что зима в России будет холоднее прошлогодней.