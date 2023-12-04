В Карелии ярко и красочно завершился традиционный фестиваль Дедов Морозов

Опубликованы фото XXI Зимнего фестиваля «Олонецкие игры Дедов Морозов».

Накануне в Олонце на юге Карелии завершился традиционный зимний фестиваль «Олонецкие игры Дедов Морозов». В гости к олонецкому морозцу Паккайне приехали сказочные персонажи из многих городов и регионов России: Оленегорска, Санкт-Петербурга, Брянска, Самары, Пензы.

Подробнее о конкурсах и победителе праздника можно прочитать в «Столице на Онего».

Кроме того, в паблике МБУ «Олонецкий Центр творчества и досуга» появились яркие фотографии фестиваля.