В Карелии ярко и красочно завершился традиционный фестиваль Дедов Морозов

Опубликованы фото XXI Зимнего фестиваля «Олонецкие игры Дедов Морозов».
Накануне в Олонце на юге Карелии завершился традиционный зимний фестиваль «Олонецкие игры Дедов Морозов». В гости к олонецкому морозцу Паккайне приехали сказочные персонажи из многих городов и регионов России: Оленегорска, Санкт-Петербурга, Брянска, Самары, Пензы.
Подробнее о конкурсах и победителе праздника можно прочитать в «Столице на Онего».
Кроме того, в паблике МБУ «Олонецкий Центр творчества и досуга» появились яркие фотографии фестиваля.
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