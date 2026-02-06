В Карелии ярко завершился фестиваль «Гиперборея»

Неделя, которая началась морозным скрежетом пил по льду, завершилась концертом и фаер-шоу над Онего. Фестиваль «Гиперборея», проходящий с 3 по 7 февраля в Петрозаводске, подошел к концу.

Ежегодный зимний фестиваль «Гиперборея», традиционно проходящий на набережной Онежского озера в Петрозаводске, подошёл к концу.

«Столица на Онего» внимательно наблюдала за праздником, выкладывая репортажи с места событий.

Мы: посмотрели на то, кто такие скульпторы и как они создают свою скульптуры;

посетили народный конкурс снеговиков и пообщались с новоиспеченными мастерами;

окунулись в гущу событий завершающего праздничного дня, наполненного традиционными и современными мероприятиями;

и теперь мы воодушевленно проводим фестиваль с главой Карелии Артуром Парфенчиковым, главой Петрозаводска Инной Колыхматовой, известными спортсменами — Владиславом Лариным, Эдуардом Трояновским и под музыкальные выступления двух групп.

Сначала своё «слово сказала» российская поп-группа «Мохито», дав концерт.

Затем Артур Парфенчиков поздравил всех участников фестиваля, всех мастеров и спортсменов, которым был посвящен юбилейный 25-й фестиваль «Гиперборея» и пообещал жителям Петрозаводска, что в блиажйшие годы визитная карточка города — Онежская набережная — станет еще красивее и лучше.

В частности, он обратился к известному тхэквондисту, Олимпийскому чемпиону, Владиславу Ларину и высказал слова поддержки и пожелал успехов.

Инна Колыхматова присоединилась к словам главы республики и поблагодарила спортсменов и всех любителей спорта за любовь и самоотдачу.

Владислав Ларин, в свою очередь, понапутствовал, чтобы данный праздник, посвященный спорту, зарядил людей на любые новые достижения: большие и маленькие.

Эдуард Трояновский, знаменитый боксер и чемпион Мира по боксу, со сцены обратился к людям и пожелал всем счастья и здоровья.

После напутствий и пожеланий на сцену в качестве финального аккорда вышла местная группа и «огненно» исполнила гимн «Гипербореи».

Народ подпевал, танцевал, светился и светил фонариками до самого конца.

После концерта, к 18-ти вечера, окончательно стемнело и все пошли смотреть скульптуры в красивой подсветке.

Вы тоже можете присоединиться к этим счастливчикам, посмотрев фоторепортаж Людмилы Корвяковой.

Ранее мы рассказывали, как проходит «Гиперборея» в Петрозаводске.