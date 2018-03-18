В Карелии явка на выборах президента остается ниже 50%

К 15.00 в Карелии на выборах президента РФ проголосовало 40,64% избирателей.

Такие данные приводит ЦИК Карелии. В республике проголосовало 210 тысяч 624 избирателя. Существенных нарушений не зарегистрировано.

В 2012 году к 15.00 проголосовало 38,56% избирателей.

В воскресенье в Карелии в 08.00 открылись все 470 избирательных участков. В республике зарегистрировано 527,9 тысячи избирателей. В списки избирателей включены 515,6 тысячи человек. Избирательные участки продолжат работать до 20.00.