В Карелии юнец на иномарке ушел в занос и устроил ДТП с пострадавшей

В Питкярантском районе 18-летний юноша устроил ДТП, в котором пострадала его юная пассажирка, сообщили в ГИБДД Карелии.

В воскресенье, 18 декабря, в 17.40 в Питкярантском районе произошел занос автомобиля.

По предварительным данным, на 86 км автодороги Суоярви — Койриноя 18-летний водитель Volkswagen Polo при прохождении поворота допустил занос автомобиля с последующим наездом на бетонный блок путепровода.

В результате ДТП пострадала 18-летняя пассажирка, которая ехала на машине не пристегнутой.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.