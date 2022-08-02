В Карелии юной девушке грозит 6 лет лишения свободы за покупки по чужой карте

В Кондопожском районе будут судить 20-летнюю девушку, которая прогуляла в магазинах 38 тысяч рублей с чужой карты, сообщили в прокуратуре Карелии.

В феврале 20-летняя жительница Кондопоги, находясь в подъезде многоквартирного дома, нашла банковскую карту, открытую на имя потерпевшей. Используя ее, в последующие два дня гражданка совершала покупки в различных магазинах, потратив 38 тысяч рублей, чем нанесла значительный материальный ущерб владелице карты, на иждивении которой находятся двое несовершеннолетних детей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет.