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В Карелии юноша пойдет под суд за разборку у «Лабиринта»

Новости. Криминал
16:33, 31 Августа 2021
фото: pixabay.com / Pavlofox

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Молодой человек в процессе драки возле бара травмировал мужчину.

Сортавальские следователи закончили расследование уголовного дела в отношении 18-летнего юноши, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном из хулиганских побуждений. Об этом информирует Следком.

Следствие установило, что в октябре прошлого года ночью обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения возле кафе-бара «Лабиринт» в Питкяранте.

Между ним и другими молодыми людьми возникла ссора, а в дальнейшем драка. В ходе драки обвиняемый нанес один удар кулаком правой руки в лицо мужчине, тем самым причинил ему травму головы, квалифицируемую как тяжкий вред здоровью. Потерпевшему была оказана медпомощь.

На момент совершения преступления обвиняемый был несовершеннолетним.

Следователями собрано достаточно доказательств для направления уголовного дела в суд. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее сообщалось, что юный житель Петрозаводска задержан за участие в массовой драке иностранцев в Санкт-Петербурге.

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