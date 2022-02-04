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В Карелии юноша получил условный срок за пособничество в сбыте наркотиков

Новости. Криминал
11:29, 09 Февраля 2022
фото: © ТАСС/ Юрий Машков

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В Сегеже вынесен приговор юноше, признанному виновным в пособничестве в незаконном сбыте наркотиков.

Суд вынес обвинительный приговор в отношении молодого жителя Сегежи, которого обвиняли в пособничестве в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере предоставлением информации. С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, несовершеннолетнего возраста подсудимого в момент совершения преступления, признания им вины и раскаяния в содеянном суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком три года. Об этом информирует Следком Карелии.

Суд установил, что  в 2020  году подсудимый, являясь несовершеннолетним,  посредством телефонных переговоров со сбытчиком наркотиков и их приобретателем содействовал совершению незаконного сбыта наркотического средства в крупном размере.

Ранее сообщалось, что за год таможенники Карелии 24 раза предотвратили ввоз наркотиков через границу.

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