В Карелии юноша получил условный срок за пособничество в сбыте наркотиков

В Сегеже вынесен приговор юноше, признанному виновным в пособничестве в незаконном сбыте наркотиков.

Суд вынес обвинительный приговор в отношении молодого жителя Сегежи, которого обвиняли в пособничестве в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере предоставлением информации. С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, несовершеннолетнего возраста подсудимого в момент совершения преступления, признания им вины и раскаяния в содеянном суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком три года. Об этом информирует Следком Карелии.

Суд установил, что в 2020 году подсудимый, являясь несовершеннолетним, посредством телефонных переговоров со сбытчиком наркотиков и их приобретателем содействовал совершению незаконного сбыта наркотического средства в крупном размере.

Ранее сообщалось, что за год таможенники Карелии 24 раза предотвратили ввоз наркотиков через границу.