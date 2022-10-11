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В Карелии юноша разобрал стену гаража, чтобы украсть моторное масло

Новости. Криминал
12:58, 28 Октября 2022
фото: © Николай Кожевников / ТАСС

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В Муезерском районе полицейские нашли 19-летнего юношу, подозреваемого в нескольких кражах.

В полицию обратился житель одного из посёлков Муезерского района. Пока он уезжал, кто-то побывал в его доме и гараже. Пропало несколько вещей.

Полицейские на месте выяснили, что неизвестный проник в жильё, выкрутив шурупы пробоины замка, а когда он уходил, вкрутил их обратно. Из дома исчезли различные электроинструменты. Более того, непрошенный гость разобрал деревянную стену гаража и украл несколько канистр моторного масла. В ходе оперативно-розыскных мероприятий его личность была установлена.

По версии полиции, 19-летний местный житель решил залез в чужой дом в поисках металлолома, а вынес бензопилу, шуруповёрт, отрезную машинку и другие инструменты. В поле зрения правоохранителей юноша попадает не впервые – есть информация о его причастности к ряду краж. Он подозревается в хищении лодочного мотора и кабеля, автомагнитолы и лесных ягод.

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