В Карелии юноша сбежал из магазина с большим запасом виски и рома

Представители вневедомственной охраны Росгвардии задержали жителя Карелии, подозреваемого в открытом хищении спиртного.

Вечером 8 марта сработала тревожная сигнализация в сетевом магазине Олонца. На место вызова был направлен наряд группы задержания районного отдела вневедомственной охраны. Об этом информирует Росгвардия.

Товаровед пояснила росгвардейцам, что неизвестный ей гражданин без оплаты пронес мимо кассы 5 бутылок виски и 6 бутылок рома. Сумма ущерба превысила 10 тысяч рублей. Работники торгового заведения пытались остановить правонарушителя, однако тот никак не отреагировал на просьбы остановиться и сбежал.

Получив приметы подозреваемого, сотрудники Росгвардии обследовали близлежащие территории и обнаружили разыскиваемого в одном из подъездов жилого дома. Личность злоумышленника была установлена — им оказался 19-летний местный житель. Юношу задержали и доставили в отделение полиции.

Ранее сообщалось, что посетитель магазина в Карелии расплатился за продукты и алкоголь купюрой «банка приколов».