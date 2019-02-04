В Карелии юноша спас на озере первую любовь своего отца

Осенью 2018 года 17-летний Михаил Логинов спас пожилую женщину, у которой перевернулась лодка на Онего, а отец ему потом позавидовал.

Подросток с острова Большой Клименецкий Михаил Логинов осенью 2018 года спас пожилую женщину. Ее катер перевернулся, и она оказалась один на один с водной стихией. Миша, услышав крики о помощи немедля кинулся спасать рыбачку.

Отец Миши рассказал, что не воспитывал сына по-особенному. Он считает, что смелость ребенка – это то, что свойственно настоящему человеку. Михаил-старший был очень рад тому, что его сын спас человека от смерти.

Однако, смеясь, отметил: "Я расстроился. Я, конечно, в шутку говорю. У нас тогда баня была натоплена, и вместо того чтобы мне самому париться, пришлось ее туда поместить".

А самое невероятное в этой истории то, что спасенная женщина оказалась первой любовью отца Миши.

"Я когда парнем был и жил в Петрозаводске, ходил постригаться в парикмахерскую. И она работала там. Я был в нее влюблен. И ходил только к ней. А ведь она была старше меня лет на 15", - смеется Михаил-старший.

Чудесную историю спасения женщины-рыбачки, живущей отшельницей на острове, читайте здесь.