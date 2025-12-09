В Карелии юноша угнал машину отца друга и протаранил на ней шлагбаум

В Прионежском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя. Парня обвиняют в угоне автомобиля.
Как рассказали в МВД Карелии, молодой человек отдыхал вместе с другом и его отцом на берегу Онежского озера. Компания приехала туда на машине мужчины, он никому не разрешал управлять автомобилем — ни у сына, ни у его друга не было водительских прав.
Ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый решил прокатиться. Он воспользовался ключом, оставленным в замке зажигания, завел машину и выехал на дорогу в сторону Петрозаводска. На пути ему встретился шлагбаум. Парень попытался поднять его вручную, но не смог. Тогда он сел обратно в машину, разогнался и сбил преграду.
После этого юноша оставил место происшествия. В отношении него составили административные протоколы за оставление места ДТП и за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения лица без права управления. За эти нарушения он отбыл 10 суток административного ареста.
Теперь его дело направлено в суд по обвинению в угоне. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
