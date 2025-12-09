РЕКЛАМА
В Карелии юноша угнал машину отца друга и протаранил на ней шлагбаум
Сегодня 10:01 Происшествия
Поделиться

В Прионежском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя. Парня обвиняют в угоне автомобиля.

фото: © Столица на Онего

Как рассказали в МВД Карелии, молодой человек отдыхал вместе с другом и его отцом на берегу Онежского озера. Компания приехала туда на машине мужчины, он никому не разрешал управлять автомобилем — ни у сына, ни у его друга не было водительских прав.

Ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый решил прокатиться. Он воспользовался ключом, оставленным в замке зажигания, завел машину и выехал на дорогу в сторону Петрозаводска. На пути ему встретился шлагбаум. Парень попытался поднять его вручную, но не смог. Тогда он сел обратно в машину, разогнался и сбил преграду.

После этого юноша оставил место происшествия. В отношении него составили административные протоколы за оставление места ДТП и за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения лица без права управления. За эти нарушения он отбыл 10 суток административного ареста.

Теперь его дело направлено в суд по обвинению в угоне. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее мы писали, что в Петрозаводске бывший сотрудник угнал погрузчик, но застрял в канаве на обочине.

Обсудить (0) в ленту
