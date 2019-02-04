В Карелии юный островитянин-художник получил долгожданную медаль за спасение утопающего

Подросток с острова Большой Клименецкий Михаил Логинов осенью 2018 года спас пожилую женщину, а награду ему довезли только сейчас.

Миша Логинов – 17 летний парень, живущий с семьей на острове Большой Клименецкий в Медвежьегорском районе. Миша не единственный ребенок в семье. У родителей их семеро. Все дети прошли через трудности и гонения со стороны государства. Летом 2017 года детский омбудсмен вместе с силовиками приехала на остров, и, пока главы семейства не было дома, вывезла женщину (жену Михаила-старшего) с детьми под предлогом угрозы "насилия и опасности". Семью пытались разъединить, ссылаясь на множество причин, косвенных и недоказанных. В итоге история утряслась, и сейчас в семье Логиновых все хорошо. Отец с сыном живут на острове, работают, а заодно приглядывают за небольшой турбазой (дом и баня) на соседнем острове – называют себя "смотрителями".

Журналист "Столицы на Онего" съездила с сотрудниками МЧС Карелии на Большой Клименецкий остров и познакомилась с юным героем, а также узнала подробности спасения женщины из бушующего Онего.

Как Михаилу прямо на озере вручили медаль и почему ему позавидовал отец, читайте здесь.