В Карелии юный угонщик получил 120 часов обязательных работ

В Питкяранте суд признал несовершеннолетнего подростка виновным в угоне машин, сообщили в Следкоме республики.

По версии следствия, вечером 20 ноября 2021 года 16-летний подросток вместе со своим знакомым, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, угнали автомобиль «ВАЗ-21213», припаркованной у одного из домов в Питкяранте. Разбив стекло, они проникли в салон автомашины, запустили двигатель, соединив провода, но уехали недалеко – машина врезалась в дерево. В эту же ночь молодые люди совершили попытки угона еще четырех автомобилей, но не сумели завести их и скрылись с места преступления.

Приговором Питкярантского суда подсудимому назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ.

Ранее сообщалось, в Карелии пьяный горе-угонщик не смог завести машину.