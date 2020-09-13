В Карелии юный водитель "ВАЗа" протаранил автомобиль с пенсионеркой (ФОТО)

Водитель отечественного автомобиля устроил аварию в Петрозаводске, в которой пострадал сам и травмировал пенсионерку.

Авария произошла в Петрозаводске в воскресенье, 13 сентября, в 14:00, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

На равнозначном перекрёстке проезда Вьюжный – проезда Финский 19-летний водитель автомобиля "ВАЗ" не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем "Ravon".

В результате ДТП травмы получили два человека – 71-летняя пассажирка "Ravon" и водитель автомобиля "ВАЗ", который после ДТП был доставлен в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили в инспекции.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске мужчина "убил" Jeep и попал в больницу.