В Карелии к лету не открыли ни одного официального пляжа

В Роспотребнадзор ни одной заявки на утверждение пляжных зон.

В этом году в Карелии, как и в прошлые годы, не появилось ни одного официального пляжа. Об этом изданию РБК сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Для открытия пляжа местные власти должны подать заявку и получить санитарное заключение. В этом году таких заявок не поступало. При этом Роспотребнадзор продолжает проверять качество воды в местах, где люди привыкли купаться.

Проблема с пляжами в республике давняя. В 2022 году власти попытались решить вопрос при поддержке бизнеса. Предпринимателям предлагали финансовую поддержку за обустройство пляжей. Предполагалось, что посещение таких рекреационных зон будет бесплатным, а плату взимали бы за дополнительные услуги. Об этом мы писали ранее.

В том же году в Петрозаводске планировали сделать официальный пляж в Соломенном, но и этот проект не реализовали.

Тогда заместитель главы Петрозаводск, председатель Комитета по ЖКХ Юлия Мизинкова объяснила, почему не удалось реализовать планы по созданию пляжа.

В конце 2022 года власти посчитали стоимость затрат на оборудование пляжа, это было порядка 10 млн рублей. Бюджет города ежегодно получает от республики субсидию в размере 1 млрд рублей, и в нее была включена эта статья расходов. Но в начале года субсидия была пересмотрена в пользу трат, которые власти считают более важными. Пляж в число последних не вошел. В последующие годы денег на октрытие официального пляжа также не нашлось.