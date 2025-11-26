В Карелии к природному газу подключены более тысячи индивидуальных домов

Глава Карелии Артур Парфенчиков и вице-премьер Правительства по развитию инфраструктуры Виктор Россыпнов в прямом эфире рассказали о газификации республики в 2025 году и ответили на вопросы жителей.

На сегодняшний день уровень газификации Карелии составляет 35%. В республике одновременно строится боле 50 объектов газораспределительных сетей. Строительство идет в Кондопожском, Прионежском, Питкярантском, Лахденпохском районах, а также в Петрозаводске. В уходящем году завершено строительство газораспределительных сетей в Олонце в районе ул. Набережной и Совхозной. В Петрозаводске подключены к природному газу микрорайоны ТИЗ «Усадьба» и Соломенное. Число частных домовладений, использующих газ, достигло 1000. До конца года газ придет в правобережную часть поселка Салми, деревни Ууксу и Ряймяля, что позволит в следующем году начать подключение жителей этих населенных пунктов по программе догазификации.

В ходе прямого эфира Глава Карелии отметил, что один из главных итогов года — это согласование Правительством региона и «Газпромом» новой программы газификации республики на период с 2026 по 2030 год. В нее включены строительство газопровода «Волхов — Мурманск», завершить которое планируется в 2030 году, газификация Пудожского района и Приладожья, продолжение работ по газификации Прионежского и Пряжинского районов.

— Нам удалось отстоять строительство газопровода в направлении «Петрозаводск — Эссойла». Непростой проект, но в следующем году стройка уже начнется. Первый этап — Бесовец и Чална. 2028 год — Эссойла, — рассказал Артур Парфенчиков. — К концу 2026 года планируется довести природный газ до Пудожа, в 2028 — до Сортавальского округа.

По словам вице-премьер Правительства Карелии по развитию инфраструктуры Виктора Россыпнова, пока самым газифицированным районом остается Олонецкий район с 339 подключениями индивидуальных домов. Достаточно высокие темпы газификации сохраняет Петрозаводск, где в разных районах продолжается строительство сетей, и на природный газ перешли 329 домовладений. В 2026 году планируется закрыть один из старых «долгов» — подключить к природному газу вторую очередь Университетского городка. Как пояснил в ходе прямого эфира Виктор Россыпнов, подрядчик не завершил работы в установленный срок, и в начале следующего года планируется провести новые торги и выбрать другую организацию, которая выполнит работы к лету 2026-го. После этого появится возможность подвести газ к домам первой очереди Университетского городка в 2027 году.

В целом по республике природный газ доведен до границ 2470 участков. На уровне региона предусмотрена мера социальной поддержки — возмещение затрат отдельным льготным категориям граждан до 100 тыс. рублей на приобретение, установку и монтаж газоиспользующего оборудования, а также строительство газопроводов внутри земельных участков.

— На льготу имеют право многодетные, малоимущие, участники СВО и члены их семей, ветераны боевых действий, инвалиды. С начала года 95 человек уже подключились к природному газу, используя меру поддержки, — пояснил Глава Карелии.

Для получения льготы необходимо обращаться в местный центр социальной работы.