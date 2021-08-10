В Карелии капитально отремонтируют 76 км железнодорожных путей

В РЖД рассказали о летних ремонтных работах в республике.

По сообщению пресс-службы Октябрьской железной дороги, в рамках капитального ремонта сейчас ведется строительство новых железнодорожных путей на станциях Беломорск (5,08 км), Нигозеро (1,4 км), Шуйская (1,6 км), Колежма (1,1 км).

Капитальный ремонт 18,3 км пути продолжается на участке Шуйская – Лучевой – Суна – Заделье – Кондопога. Будет обновлен железнодорожный путь на перегонах: Тегозеро – Колежма (11,2 км), Сухое – Вирма – Сумский посад (15,5 км), Кяппесельга – Пергуба (10,7 км), Амбарный – Боярская (10,8 км). Здесь заменят рельсы и щебень, выправят пути, отрегулируют контактную сеть, отремонтируют водоотводные и укрепительные сооружения, очистят кюветы и обочины земляного полотна. На станциях Заделье, Вирма, Суна, Тегозеро, Петрозаводск запланирована замена 23 стрелочных переводов.